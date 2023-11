"Tentò di uccidere l'ex moglie a coltellate": condannato a 8 anni, ma lei non si costituisce parte civile

Servirono 80 punti di sutura per ricucire le ferite provocate da una serie di pugni e di coltellate che G. C., panettiere di 52 anni, aveva inferto all'ex moglie di 47 anni, in una casa di Altarello il 14 marzo scorso. Una lite furibonda quella avvenuta tra i due, iniziata con il tentativo di strangolamento da parte dell'uomo e finita all'ospedale Ingrassia per la donna, anche con diversi denti rotti. Ieri il gup Claudio Emanuele Bencivinni ha condannato l'imputato - che è stato processato con il rito abbreviato - per maltrattamenti e tentato omicidio, concedendogli però le attenuanti generiche.

Il giudice ha inflitto a G. C. (difeso dall'avvocato Giovanni Pecorella) 8 anni e 4 mesi di reclusione, una pena più bassa di quella invocata dal sostituto procuratore Monica Guzzardi, che ha sostenuto l'accusa. La vittima non si è costituita parte civile e non avrà dunque diritto ad alcun risarcimento.

Il violento episodio era stato denunciato a PalermoToday proprio dalla donna, che - con tagli e lividi su tutto il corpo - aveva raccontato ai medici: "E' stato mio marito". In realtà i due si erano separati da alcuni mesi dopo aver avuto una relazione trentennale, ma quando gli investigatori si erano messi sulle tracce dell'uomo non l'avevano trovato. Era stato poi lui, due giorni dopo, a costituirsi ai carabinieri ed era finito in carcere.

La vittima aveva riferito che l'imputato sarebbe stato "ossessionato dalla gelosia" e che sarebbe arrivato ad impedirle di uscire e di frequentare anche le persone a lei più care. Non l'avrebbe mai picchiata prima di quel giorno. L'aggressione sarebbe scattata dopo che la donna era tornata nella casa di Altarello, convinta che l'ex fosse al lavoro. Si sarebbe seduta e si sarebbe accesa una sigaretta. Di colpo, però, si sarebbe accorta "con la coda dell'occhio" che G. C. si stava avvicinando a lei con un grosso coltello da cucina, che poi le aveva puntato al collo.

La donna aveva opposto tutta la resistenza possibile, parando le coltellate dell'ex con le braccia ed arrivando a bloccare la lama stringendola tra le mani. La confusione aveva attirato altri famigliari che erano intervenuti per soccorrere la vittima che, con le ultime forze, era scappata dall'appartamento per poi cadere davanti al portone del palazzo. Una storia terribile per la quale la donna non ha voluto però chiedere alcun tipo di risarcimento. G. C. durante il processo, dal suo canto, ha chiesto di essere perdonato e ha sostenuto che non avrebbe voluto uccidere l'ex, "ma solo ferirla". Il giudice, nonostante la concessione delle attenuanti generiche (sia perché l'imputato era incensurato che per il suo comportamento processuale) non ha creduto a questa versione e lo ha comunque condannato per tentato omicidio.