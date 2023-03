"Ha tentato di uccidere la moglie in casa ad Altarello": convalidato il fermo, l'indagato resta in carcere

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo ed ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Consumare, 52 anni, accusato di aver tentato di uccidere a coltellate la moglie nella loro casa di Altarello una settimana fa.

L'indagato, durante l'udienza di convalida che si è svolta sabato scorso, ha risposto alle domande del gip ed avrebbe fornito una sua versione dei fatti, alternativa a quella ricostruita dagli inquirenti sulla scorta della denuncia della vittima. Versione - di cui non si conoscono i particolari - ma che non avrà convinto il giudice che ha deciso di lasciare in carcere l'uomo.

Il 14 marzo la moglie di Consumare era stata accompagnata dai figli all'ospedale Ingrassia dove poi era stata ricoverata, sotto choc, con alcuni denti rotti e tanti tagli su tutto il corpo, al punto che erano stati necessari 80 punti di sutura per ricucire le ferite inferte con un coltello. Era stata lei a riferire ai medici: "E' stato mio marito, ha provato ad accoltellarmi". Subito erano partite le indagini, ma in un primo momento Consumare si era reso irreperibile. Alla fine si era costituito due giorni dopo i fatti, il 16 marzo.