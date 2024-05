Lite a coltellate per un cucciolo di cane regalato e poi ripreso a Borgo Nuovo: scatta la condanna

Un cucciolo di cane, prima regalato e poi ripreso dal suo proprietario: questo aveva scatenato una lite tra due vicini che, il 29 giugno scorso, a Borgo Nuovo, era finita a coltellate. Adesso l'aggressore, Michele Mercurio, è stato condannato a un anno e 8 mesi con il rito abbreviato. Il giudice ha stabilito, però, che non si sarebbe trattato di un tentato omicidio, come sostenuto dalla Procura che aveva chiesto una condanna a 4 anni, ma di lesioni.

Con la sentenza è stata quindi accolta la tesi della difesa dell'imputato, rappresentata dagli avvocati Salvino e Giada Caputo e Francesca Fucaloro. Il giudice ha pure assolto Mercurio dall'accusa di porto e detenzione di arma. Inoltre ha concesso a Mercurio le attenuanti generiche e pure quella della provocazione, ovvero l'uomo avrebbe reagito al comportamento della vittima.

In base alla ricostruzione degli inquirenti, pochi giorni prima dello scontro tra i due uomini, che vivono nella zona di largo Castelbuono, la vittima aveva regalato un cucciolo all'imputato, ma poi aveva deciso di riprenderselo. Così il 29 giugno i due erano arrivati alle mani: l'uomo rimasto ferito avrebbe tirato una zappa ed altri oggetti metallici all'imputato e lo avrebbe stretto al collo facendogli mancare il respiro. Mercurio, nel tentativo di liberarsi, aveva quindi sferrato due coltellate al contendente, colpendolo al collo e al torace, salvo prestargli soccorso e chiamare anche il 118.

La Procura gli contestava il tentato omicidio ritenendo, sulla scorta di una consulenza, che le ferite avrebbero raggiunto la vittima vicino ad organi vitali. In base a quanto stabilito invece da un esperto consultato dalla difesa dell'imputato, l'uomo finito in ospedale non sarebbe mai stato in pericolo di vita. Da qui la decisione del giudice di derubricare il reato in quello molto meno grave di lesioni personali e di condannare Mercurio a un anno e 8 mesi.