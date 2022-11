Il datore di lavoro si rifiuta di pagarlo e lui tenta di ucciderlo investendolo con l'auto: condannato

Il datore di lavoro si sarebbe rifiutato di pagargli alcune giornate e così lui era andato in uno dei suoi cantieri e aveva provato ad ammazzarlo, prima cercando di strangolarlo e poi investendolo ripetutamente con la macchina. A. G., originario di San Giuseppe Jato, adesso è stato condannato in via definitiva a 6 anni di carcere: la prima sezione della Cassazione, presieduta da Stefano Mogini, ha infatti ritenuto inammissibile il suo ricorso e gli ha anche imposto di versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza emessa sin dal primo grado di giudizio con il rito abbreviato. L'aggressione era avvenuta il 27 febbraio del 2020. L'imputato si era presentato in un cantiere della città in cui l'imprenditore stava ristrutturando un immobile. Sotto gli occhi di due testimoni, il proprietario dell'edificio e un collaboratore dell'impresario, A. G., dopo aver ripetutamente minacciato la vittima, gli aveva stretto un braccio al collo, ma il proprierario dell'immobile era riuscito a farlo desistere. A quel punto - come è stato stabilito nei processi - l'imputato era salito sulla sua macchina e si era diretto verso l'imprenditore, investendolo mentre si trovava accanto a un ponteggio. Aveva fatto retromarcia e lo aveva di nuovo colpito alle gambe mentre l'uomo cercava di fuggire arrampicandosi proprio sul ponteggio. A. G. aveva poi ripetuto l'operazione, finché la vittima non era caduta all'interno dell'impalcatura.

I due testimoni hanno riferito la stessa versione dei fatti, spiegando che l'imputato avrebbe preteso il pagamento di alcune giornate di lavoro compiute per l'impresa della vittima, che l'imprenditore si era rifiutato di pagargli.

La difesa di A. G. ha sostenuto invece che le dichiarazioni della vittima non sarebbero state attendibili perché si l'imprenditore si sarebbe rifiutato di chiamare un'ambulanza, che poi era stata comunque chiamata da uno dei testimoni. Inoltre avrebbe inizialmente riferito che le sue ferite erano dovute ad un incidente stradale, salvo poi cambiare versione. In ogni caso, lo scopo dell'imputato sarebbe stato quello di danneggiare il ponteggio e non certo di uccidere la vittima, che aveva riportato lesioni giudicate guaribili in meno di 40 giorni. Infine le minacce rivolte all'imprenditore sarebbero state "significative del livello culturale proprio dell'imputato e non avevano determinato un reale effetto di intimidazione della vittima".

Tesi che non sono passate davanti ai giudici, tanto che all'imputato sono state negate sin dall'inizio sia le attenuanti generiche che quella della provocazione. Una lettura che la Cassazione ha ritenuto corretta, confermando la condanna a 6 anni per A. G.