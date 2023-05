Tentato omicidio al Cep, madre accoltella il figlio e lo confessa alla polizia: arrestata

Quando i poliziotti sono arrivati, l'hanno trovata sul pianerottolo agitata: non avrebbe perso tempo nel confessare di aver accoltellato il figlio con un coltello da cucina. E' successo questa mattina al Cep. Alle 8 una chiamata alla sala operativa della Questura: una donna, residente nello stesso palazzo dove è avvenuto il tentato omicidio, ha chiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato la donna e, all'interno dell'appartamento, la vittima con una ferita all'addome. Il personale sanitario lo ha immediatamente soccorso e trasferito al pronto soccorso, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La madre, invece, è stata denunciata e arrestata per tentato omicidio. Gli agenti hanno inoltre sequestrato l'arma del delitto. Adesso le indagini sono in corso per chiarire i contorni dell’accoltellamento e stabilirne il movente.