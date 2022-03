Tentato omicidio, palermitano di 35 anni arrestato a Partinico

Un palermitano di 35 anni è stato arrestato e portato nel carcere Pagliarelli con l'accusa di tentato omicidio. E' successo a Partinico nella notte tra sabato e domenica. L'uomo, che vive in una comunità in contrada Bosco Falconeria, avrebbe colpito al volto con un taglierino un altro ospite, un alcamese di 52 anni. La vittima è stata ferita all’occhio, al volto e alla gola.

A dare l’allarme è stato un dipendente della comunità, non appena ha sentito le urla, al culmine della rissa scoppiata tra i due ospiti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il ferito all’ospedale di Partinico. Qui è stato operato. A condurre le indagini gli agenti del commissariato di Partinico. Il 52enne non è comunque in pericolo di vita.