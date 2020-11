Sferracavallo, rientra e trova tutto a soqquadro: ladri nella villa dell’ex sindaco di Partinico

Stava rientrando nella sua villa, nella zona di Sferracavallo, e prima di inserire la chiave nella toppa si è reso conto che qualcuno aveva forzato la porta d'ingresso ed era entrato in casa. Protagonista suo malgrado dell'episodio è l'ex sindaco di Partinico, Maurizio De Luca (nella foto allegata), che lunedì si è trovato costretto a chiamare la polizia segnalando l'accaduto. "Voglio credere - spiega a PalermoToday - che si tratti di un banale tentativo di furto e che non ci sia altro dietro".

Dopo essere entrato in casa l'ex primo cittadino ha trovato tutte le stanze a soqquadro. "A prima vista - racconta - mi è sembrato che non mancasse nulla ma sto facendo una verifica più accurata per esserne certo, però non è la mia residenza principale e dunque non c'è molto". Non è chiaro se i ladri, non trovando nulla valore, abbiano deciso di arrendersi o se siano stati disturbati da qualcosa, magari da qualche vicino che avrebbe iniziato a urlare per metterli in fuga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Durante la mia sindacatura - conclude De Luca - mi è capitato di peggio ma ho sempre mantenuto un profilo basso. Ad ogni modo voglio ringraziare la polizia che è intervenuta pochi minuti dopo la mia chiamata. Attenderò il lavoro degli investigatori ma sono sereno". L'ex sindaco di Partinico, comune affidato a tre commissari straordinari dopo lo scioglimento per il sospetto di infiltrazioni mafiose, si era dimesso a maggio 2019, ad appena un anno dalla sua elezione.