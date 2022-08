Un ladro, un "palo" e un piede di porco: tentato furto nella notte al Dante Cafè

Non sono riusciti a entrare dentro il bar, forse perché disturbati dal passaggio di qualche auto o di qualche pattuglia delle, ma alla fine hanno comunque danneggiato la porta e sono andati via. A finire nel mirino dei ladri il Dante Cafè, che si trova all’angolo tra via Dante e via Principe di Villafranca. La scena, registrata fra le 3.30 e le 4 della scorsa notte, è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

A descrivere la scena sono gli stessi gestori del Dante Cafè con un post su Facebook: "Due uomini hanno provato a scassinare la porta laterale del bar. Un uomo barbuto, di carnagione bianca, che indossava un cappellino con visiera scuro, una maglietta rossa, un pinocchietto lungo fino al ginocchio color verde militare e scarpe scure, ha tentato di aprire la porta con un oggetto che sembra essere un piede di porco". Il ladro però non ha agito da solo e vicino c’era qualcuno all’angolo che osservava ciò che succedeva attorno.

"Il secondo uomo - si legge ancora nello sfogo pubblicato sui social - era di carnagione nera, capelli con rasta lunghi fino alle spalle, maglietta bianca, pantalone scuro e scarpe Nike bianche. Svolgeva il famoso ruolo del ‘palo’, all’angolo della strada accanto l’edicola". I video ripresi dalle telecamere a circuito chiuso sono stati consegnati agli investigatori che adesso cercheranno di ricostruire il percorso fatto dai ladri che, dopo aver provato a scassinare la porta (foto allegata), sono scappati a mani vuote.