Tentato furto con spaccata in una ferramenta di via Principe di Belmonte: polizia arresta un 35enne

Tentato furto con spaccata in una ferramenta di via Principe di Belmonte. A sventarlo sono stati gli agenti delle volanti del commissariato Centro e Oreto, che hanno arrestato un 35enne.

L'uomo, uno straniero irregolare senza fissa dimora, ha tentato la fuga opponendo resistenza ai poliziotti, ma non ha evitato la cattura. Il 35enne aveva già danneggiato e quasi infranto la vetrina dell'esercizio commerciale. Vicino al negozio è stato trovato il masso usato per compiere la spaccata. Nelle prossime ore sarà giudicato con rito per direttissima.