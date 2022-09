Tentano furto nella scuola del loro quartiere, arrestati due minorenni al Cep

Sorpresi dalla polizia mentre stavano provando a svaligiare la scuola del loro stesso quartiere, due minorenni sono stati arrestati la scorsa notte al Cep. E' accaduto all'istituto comprensivo Giuliana Saladino di via Barisano da Trani. Contemporaneamente gli agenti hanno constatato anche il furto di generi alimentari e il danneggiamento di alcune strutture all'asilo Peter Pan, che si trova accanto al Saladino. Sono ancora in corso le indagini per stabilire se gli autori delle due incursioni siano gli stessi.

Le volanti Zisa, San Lorenzo e Mondello sono state inviate dalla sala operativa in via Barisano da Trani, attorno all'una, dopo che nell'edificio scolastico è scattato l’allarme anti intrusione. Effettuata una prima ispezione esterna, i poliziotti dopo essersi accorti che alcune finestre erano rotte, hanno successivamente notato in un cortiletto interno la presenza di sei casse acustiche e un grosso televisore, portati via probabilmente dalla sala teatro dell'istituto. Proprio in quel momento gli agenti hanno visto i due ragazzini, che sono stati bloccati mentre cercavano di scappare salendo sul tetto dell'edificio.

Dopo essere stati bloccati, i due giovanissimi sono stati identificati. Dell'arresto è stato informato il pm presso il Tribunale dei Minorenni che domani ne chiederà la convalida al Gip. Oltre ai due episodi avvenuti all'istituto Saladino e al Peter Pan sotto la lente degli investigatori anche numerosi altri raid verificatisi negli ultimi giorni.