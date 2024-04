Via Roma, ladro prova a forzare la porta di un ristorante con un piede di porco: un residente filma tutto

Prima ha rotto la maniglia per farsi spazio e poi, utilizzando un piede di porco, ha provato senza successo a scassinare la porta secondaria per accedere al locale. E' il ristorante Balata di via Roma l'ultima attività finita nel mirino di un giovane ladro che ha tentato il furto questa mattina, all'alba, agendo sull'ingresso posteriore che si trova in via degli Schioppettieri. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere installate in zona. Ma non solo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infatti ad accorgersi del tentativo di furto sono stati i residenti. Uno di loro, sentendo dei rumori sospetti, si è affacciato alla finestra e ha azionato la videocamera del suo smartphone. Le immagini mostrano un giovane, vestito con pantaloni di tutta e giubbotto entrambi di colore nero così come il cappuccio e il cappellino dietro cui si nascondeva, mentre cerca di forzare il telaio della porta. Ci prova e ci riprova per circa un minuto prima di abbandonare il piano e allontanarsi a mani vuote.

Dopo le telefonate arrivate al 112 sono intervenute le pattuglie del Nucleo radiomobile che hanno preso contatti con i residenti e contattato il titolare dell'attività di ristorazione che è stato invitato a sporgere denuncia. Nei giorni scorsi un ladro era riuscito a entrare nella birreria High hops di via Patania, portando via i soldi custoditi in cassa. Un'altra attività è stata colpita la stessa notte, il negozio di abbigliamento di via Roma "Notorious lab". In quel caso i ladri hanno colpito con una pietra la vetrina che si trova all'angolo con via Divisi portando via merce e contanti.