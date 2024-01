VIDEO | Vetrina della profumeria Dabbene presa a mazzate: arriva la polizia, le immagini dell'arresto in diretta

Hanno preso a mazzate la vetrina di un negozio del centro per diversi minuti prima di arrendersi. Non tutti però. Uno di loro, infatti, è tornato alla carica e ha continuato a colpire la porta a vetri con un casco e una grossa pietra. Poi l'arrivo della polizia. Si è concluso con l'arresto di un 45enne il tentato furto alla profumeria Dabbene di piazza Amendola della scorsa notte. In cinque, come mostrano le immagini, hanno provato ad aprire un varco per accedere nell'attività e svaligiarla.

L'allarme è scattato poco dopo le cinque. L'istituto di vigilanza privata a cui si affida la profumeria ha rilevato un tentativo di intrusione nella profumeria, che è stato ripreso dalle telecamere, e ha contattato le forze dell'ordine chiedendo un intervento. In poco tempo sono intervenute alcune pattuglie del commissariato Centro e dell'Ufficio prevenzione generale che hanno bloccato una delle cinque persone, l'unica che si era ostinata ad entrare. Indagini in corso per rintracciare i complici.

"Bisogna sensibilizzare tutti - afferma a PalermoToday Alessandro Pette, titolare dell'attività colpita - e incentivare attraverso campagne contributive, per esempio con i crediti d'imposta, l'installazione di telecamere con IP condiviso da mettere 24 ore su 24 a disposizione delle forze dell’ordine. Gli episodi sono sempre più frequenti, questo è il terzo da noi in 14 mesi, e sarebbe forse il caso di ripristinare il carabiniere o poliziotto di quartiere affiancato all'esercito come accadeva qualche anno fa".