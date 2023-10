Villagrazia di Carini, i ladri tentano il colpo alle Poste: danneggiato lo sportello bancomat

Dopo i tre sportelli bancomat fatti saltare in aria con una bomba artigianale, i ladri cambiano tecnica ma ci provano ancora. L'ultimo ufficio postale finito nel mirino è quello di via Nazionale, a Villagrazia di Carini, da cui stamattina è stato lanciato l'allarme tramite il 112. I dipendenti, riaprendo i battenti per una nuova settimana di lavoro, hanno notato che qualcuno nella notte aveva forzato l'apparecchio non riuscendo comunque a portare via niente.

Alla luce dei precedenti episodi, sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri per verificare l'eventuale presenza di ordigni. In questa occasione però i ladri non avrebbero fatto ricorso ad alcun esplosivo e avrebbero invece provato a forzare il telaio e la bocchetta dello sportello che eroga le banconote. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere installate in zona e avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili.

L'unico dei tre colpi messi a segno nelle ultime settimane è quello registrato a Villa Tasca. Quella notte la banda è entrata in azione intorno alle 3.30 prendendo di mira la banca di Credito cooperativo di Altofonte e Caccamo di viale Regione. Grazie a un ordigno rudimentale i ladri sono riusciti ad aprire un varco nello sportello e a portare via 50 mila euro. Erano invece falli gli assalti delle settimane prima in via Pergusa, ad Altarello, e in via Castellana, a Passo di Rigano.