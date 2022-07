Via dei Nebrodi, mazza e chiave inglese: 4 giovani provano a sfondare la vetrina di un'ottica

Avrebbero provato a spaccare la vetrina di un negozio utilizzando una grossa mazza e una chiave inglese, ma dopo qualche colpo si sono dovuti arrendere di fronte alla resistenza del vetro blindato. E’ sfumato così il furto all’ottica Buccheri di via dei Nebrodi. Quattro ragazzi, come mostrano le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno cercato di aprirsi un varco per razziare l’attività e scappare con montature e altri prodotti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’episodio si è verificato intorno alle 4, nella notte tra mercoledì e giovedì. A raccontare l’episodio è il titolare Francesco Buccheri: "Sono stato svegliato dall’allarme. Ho controllato le immagini riprese dall’impianto di sorveglianza e ho visto questi soggetti, apparentemente dei ragazzini, che si erano allontanati dopo aver provato a derubarmi". Il commerciante ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione Resuttana Colli.

Nell’ultimo mese sono stati registrati altri episodi, alcuni solo tentati e altri consumati. Poche settimane fa, per esempio, un ladro ha mandato in frantumi il finestrino di un’auto, una Jeep Renegade, per prendere gli spiccioli lasciati a vista nel portamonete. In un’altra occasione, alcuni giorni dopo, ignoti hanno forzato la porta d’ingresso di un panificio della zona per rubare i soldi dal registratore di cassa e quattro birre.