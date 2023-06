VIDEO | Tentato furto in via Roma, i ladri prendono a pietrate l'ingresso ma il vetro regge

La sera precedente aveva chiuso regolarmente la sua attività. L'indomani, alla riapertura, si è accorto che qualcuno aveva provato a sfondare la vetrina per entrare e rubare smartphone e tablet. Alla lunga lista dei colpi registrati nelle ultime settimane si aggiunge anche quello al negozio WindTre di via Roma. A denunciare l'accaduto è stato il titolare che è andato negli uffici del commissariato Centro di via Bentivegna per consegnare le riprese del sistema di videosorveglianza. "Siamo qui da 17 anni ed è la prima volta che succede", racconta il commerciante.

Le immagini mostrano due persone, apparentemente due giovani, che utilizzano un cosiddetto "piedino" in cemento, uno di quelli utilizzati per reggere le ringhiere metalliche nei cantieri, per sfondare l'ingresso. "Hanno provato ad entrare da via Napoli - spiega il titolare - ma fortunatamente il vetro ha retto. E' anche entrato in funzione l'allarme ma per un problema tecnico non mi è arrivato l'alert sul cellulare". Gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili fuggiti a mani vuote. Il negozio risulta assicurato per i furti.