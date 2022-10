Tentano il furto di una moto in via Mariano Stabile, arrestati due 46enni

Avrebbero provato a rubare una moto di grossa cilindrata parcheggiata in via Mariano Stabile, ma mentre stavano armeggiando sulla due ruote sono passati i carabinieri che li hanno fermati. Due uomini, entrambi di 46 anni, sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.

I militari della stazione Palermo Centro, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori, sono intervenuti mentre i due stavano forzando il bloccasterzo della moto. L'arresto è stato convalidato dal Gip che ha disposto l’applicazione delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.