Via Roma, i ladri mandano in frantumi la vetrina di un negozio di intimo ma non rubano nulla

Non si placa l'ondata di furti con la tecnica della spaccata. I ladri hanno colpito poco prima dell'alba in via Roma riuscendo a entrare nel negozio Intimo magia. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato il titolare e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere della zona.

Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero utilizzato una grossa pietra per mandare in frantumi la vetrina dell'attività che si trova all'angolo con via Fiume. Una volta entrati avrebbero rovistato nel negozio, danneggiando anche i manichini, cercando di portare via il registratore di cassa.

Se da una parte quindi i ladri non sarebbero riusciti a prendere nulla, probabilmente perché disturbati dal passaggio di qualche auto, dall'altro resta il danno causato all'esercente, che risulta coperto da polizza assicurativa, che dovrà sostituire la vetrina.

"Nulla è cambiato dai proclami del ministro Piantedosi - attacca Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione - che aveva assicurato che ci sarebbe stata più sicurezza in città, Non sembra ci sia stato un incremento di personale con delega alla sicurezza e alla prevenzione e si continua a gestire l'ordinario con le stesse risorse".