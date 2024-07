Furto in un bar di via Roma, il ladro si ferisce spaccando il vetro e sviene in un lago di sangue

Prendendo a mazzate la vetrina di un bar si è ferito a un braccio. Nonostante ciò si è diretto verso il registratore di cassa e l’ha forzato. Ma una volta fuori è svenuto e stramazzato a terra in un lago di sangue. Per questo un uomo di 47 anni è stato ricoverato la scorsa notte dopo aver tentato, secondo una prima ricostruzione, un furto nell'attività commerciale che all'angolo tra via Roma e via Principe di Belmonte. I poliziotti, intervenuti dopo la chiamata di una guardia giurata impegnata in un servizio notturno, hanno raggiunto l'ospedale ed eseguito i primi accertamenti.

A lanciare l'allarme è stato un dipendente della Ksm che, passando da via Roma, ha notato la vetrina del bar in frantumi e un uomo in difficoltà davanti alla porta. Non si trattava di qualcuno che si era sentito male ed era caduto, bensì si trattava del ladro che aveva tentato senza successo il colpo nel bar. I primi a raggiungere l'attività sono stati i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito prima di accompagnarlo in ospedale. Poi sono arrivati i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale che hanno avviato le indagini.

"Siamo stati chiamati di notte dopo l'intervento della guardia giurata", spiega il titolare del bar mentre mostra in compagnia del figlio la vetrina distrutta e ancora da sostituire. "Non c'era molto denaro nella cassa, lasciamo piccole somme", continua. L'esercente, dopo aver passato la mattinata a pulire le chiazze di sangue dentro e fuori il locale, ha chiamato un vetraio per rimpiazzare il pezzo rotto. "Vedremo se saremo costretti a passare la notte dentro il bar fino a quando il lavoro non sarà finito", conclude.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere che potrebbero servire a incastrare il 47enne che con ogni probabilità, in assenza della flagranza di reato e una volta dimesso dall'ospedale, sarà denunciato per il reato di furto aggravato.