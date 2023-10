Paura per una coppia in centro, ladro si intrufola in casa dopo essersi arrampicato dal balcone

Si trovavano in casa, alla fine di una lunga giornata, quando hanno sentito dei rumori provenienti dal salotto. E così una coppia di coniugi si è trovata costretta a dover affrontare un uomo che si era intrufolato per svaligiare l'appartamento riuscendo a farlo scappare. Dopo l'allarme lanciato al 112 sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno avviato le indagini per rintracciare il "ladro acrobata". E' successo la scorsa notte in salita Sant'Antonio, a pochi passi dall'incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele.

Secondo una prima ricostruzione il ladro si sarebbe arrampicato utilizzando un vaso per raggiungere il balcone al primo piano. Una volta raggiunto l'uomo ha forzato una portafinestra ed è entrato nell'appartamento convinto forse che non ci fosse nessuno al suo interno. E invece marito e moglie, rispettivamente di 51 e 47 anni, erano in casa e si sono scagliati contro l'intruso riuscendo a metterlo in fuga dopo una breve colluttazione.

I militari dell'Arma, raccolto l'allarme, sono intervenuti e hanno avviato le ricerche del "topo d'appartamento" sulla base delle descrizioni fornite dalle due vittime. Gli investigatori hanno acquisito inoltre le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona nella speranza che abbiano ripreso il ladro durante la fuga o qualche altro elemento utile per identificarlo.

Un episodio simile è avvenuto circa dieci giorni fa in via Antonio Marinuzzi, traversa di corso Tukory. Marito e moglie sono rientrati dalle vacanze e hanno trovato la casa a soqquadro. Dopo l'intervento dei carabinieri e dopo aver sistemato il disordine lasciato dai ladri, i due sono andati a letto non immaginando cosa stava per accadere. Mentre cercavano di prendere sonno, infatti, due ragazzi sono entrati nell'appartamento ma la coppia, svegliata di soprassalto, è riuscita a bloccare uno dei due ladri e a consegnarlo alla polizia.

Poche settimane prima si era verificato un episodio simile in via Bambinai, alle spalle di piazza San Domenico. In quell’occasione però si era trattato di un tentativo di rapina ai danni di che si è concluso con l’arresto di una banda. Quattro uomini erano entrati in casa di un’anziana dopo aver sfondato la porta di casa e l’avevano legata. I vicini, sentendo le urla, hanno chiamato la polizia che è riuscita a intervenire e a bloccarli tutti.