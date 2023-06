Dopo Louis Vuitton tocca a Gucci, i ladri tentano di sfondare la vetrina di via Libertà ma scatta l'allarme

Dopo Louis Vuitton è toccata pure a un'altra celebre griffe. Nuovo tentato furto la scorsa notte da Gucci, in via Libertà. I ladri hanno fatto appena in tempo a mandare in frantumi la vetrina della boutique di lusso utilizzando una grossa pietra prima di fuggire disturbati dal sistema di allarme entrato in azione dopo i primi colpi contro il vetro. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia San Lorenzo che hanno eseguito i rilievi e sequestrato le immagini riprese da alcune telecamere di sicurezza.

La notte precedente invece era stato messo a segno il colpo da Louis Vuitton, dove la banda della spaccata è riuscita a entrare e a rubare borse e accessori per migliaia di euro. Si tratta del secondo furto in poco più di un mese per il punto vendita della catena di moda francese in zona Politeama. Il 18 maggio scorso i ladri avevano sfondato la vetrina all'angolo con via Nicolò Gallo, portando via in pochi minuti merce per migliaia di euro da rivendere sul mercato nero. Sui questi due episodi indaga la polizia.

L'elenco degli assalti notturni degli ultimi mesi è lungo. Tra le ultime attività ci sono il Caffe Liberty, il ristorante Bioesserì di via La Farina, due piccoli saloni di bellezzona in zona Libertà, il Bar Rosanero di via XX Settembre, i bar Wisser di via Tricomi e Villaermosa che si trova nell’omonima via, il negozio di abbigliamento Terranova di corso Calatafimi e una tabaccheria di via Giafar, a pochi passi da un commissariato di polizia.