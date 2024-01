Prendono a mazzate la porta per entrare alla Feltrinelli, ladri messi in fuga dall'allarme

Sono riusciti ad assestare giusto un paio di colpi e a danneggiare la vetrina della Feltrinelli, ma alla fine sono stati costretti a fuggire a mani vuote. E’ la libreria di via Cavour l'ultima vittima dei ladri che la scorsa notte, con l'ormai consolidata tecnica della spaccata, hanno provato ad entrare nel punto vendita passando per l'ingresso posteriore.

Secondo una prima ricostruzione gli autori del tentato furto sono entrati in azione intorno alle 2.30 in via Narcisio Cozzo, alle spalle della Feltrinelli. Dopo i primi colpi contro il vetro dell'ingresso secondario, però, è entrato in funzione l'allarme mandando in fumo i loro piani. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo radiomobile che hanno avviato le ricerche in zona.

Successivamente i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili che hanno tentato il furto nonostante la presenza di numerose telecamere installate tra via Narcisio Cozzo, via Villaermosa (dove si trova l'ingresso posteriore della Banca d’Italia), via Ruggero Settimo, via Cavour e via Roma.

Uno degli ultimi furti messi a segno con la stessa tecnica risale a una settimana fa. Nel mirino era finita "La casa del giornale", storica edicola di via Principe di Villafranca. Oltre a rubare soldi, libri, biglietti dell’autobus e bottiglie varie, i ladri hanno costretto il titolare a fare la guardia di notte in attesa che il vetraio trovasse e sostituisse la porta sbriciolata a colpi di pietra.