Via Principe di Belmonte, irrompe in enoteca e ruba la cassa: dentro trova solo scontrini

Tentato furto in un’enoteca di via Principe di Belmonte. La titolare dell’attività “La nicchia enoteca” che si trova all’angolo con via Roma si è accorta questa mattina che qualcuno, tra sabato e domenica, era entrato cercando di rubare i contanti dal registratore di cassa. Sul posto è intervenuta la polizia che ha acquisto le immagini di alcune telecamere di sicurezza.

Il ladro, come immortalato nei video, è entrato a volto coperto forzando la porta d’ingresso che si trova su via Roma. Poco dopo l’irruzione però è scattato l’allarme e quindi il malvivente si è dovuto affrettare, strappando la cassa dalla presa elettrica e portando via l’intero cassetto, poi abbandonato e ritrovato nell’area del vicino cantiere del collettore fognario.

All’interno del registratore di cassa però, svuotato prima dell’ultima chiusura dell’enoteca, non c’erano contanti ma solo scontrini e altre ricevute. Adesso toccherà agli investigatori, una volta raccolta la denuncia della titolare, avviare le indagini per risalire all’identità del ladro. La speranza è che fra le riprese della videosorveglianza interna e quelle degli altri impianti della zona ci siano elementi utili per rintracciare il responsabile.

