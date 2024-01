Tentato furto in via Principe di Villafranca, edicola presa a colpi di piccozza

Un’altra edicola presa a colpi di piccozza. Un ladro ha cercato di intrufolarsi la scorsa notte all’interno del chiosco che si trova all’angolo tra via Dante e via Principe di Villafranca, a pochi passi dal Politeama, salvo poi arrendersi dopo aver mandato in frantumi una delle vetrine. Ad accorgersene questa mattina è stato il titolare, Ettore Mannino, che ha chiamato i carabinieri chiedendo l’intervento di una pattuglia per la constatazione dei danni prima di andare a sporgere denuncia.

"Ho visto il video ripreso da una telecamera: ha agito a volto coperto - spiega l’edicolante a PalermoToday - intorno alle 2.50, colpendo con l’attrezzo il vetro dietro cui c'erano una serie di riviste e inserti de IlSole24Ore e National Geographic. Dopo aver aperto questo buco però se n’è andato. Questo è il primo episodio dell’anno, ma nel 2023 ho subito altri due tentativi di furto. In una di queste occasioni hanno usato addirittura un flex. Ho l'impressione che dopo l’abolizione del Reddito di cittadinanza la situazione sia peggiorata".

I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'assalto a colpi di piccozza. Non è escluso che il responsabile sia lo stesso che la scorsa notte ha provato a entrare alla Feltrinelli di via Cavour sfondando uno degli ingressi secondari, in via Narcisio Cozzo. L'entrata in funzione dell’allarme però ha mandato in fumo il piano di entrare nella libreria dove poi sono intervenuti i carabinieri.

La scorsa settimana era stata colpita "La casa del giornale" che si trova a poche centinaia di metri, sempre in via Principe di Villafranca. Quella volta però i ladri erano riusciti a entrare nell’attività portando via un bottino di circa 3 mila euro tra contanti, biglietti per il bus, libri, bottiglie, formaggi e altro ancora. Oltre all’ingente danno, il titolare Vincenzo Schillaci è stato costretto a fare la guardia per due giorni aspettando la sostituzione della porta.