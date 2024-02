Università senza tregua, distributori di merendine nel mirino: ladro messo in fuga dai vigilantes

L'Università finisce ancora nel mirino dei ladri. Ma anche stavolta il colpo sfuma grazie all'intervento dei vigilantes. E' successo ieri, intorno alle 23.40, nella facoltà di Lettere. Un soggetto si è introdotto all'interno dei locali dell'ateneo, probabilmente con l’intenzione di scassinare i distributori automatici di snack e bevande. Un'azione che non è sfuggita alle guardie giurate Sicuritalia, in servizio di pattugliamento nella cittadella universitaria, che sono prontamente intervenute allertando contestualmente le forze dell'ordine.

Dopo un breve inseguimento gli addetti alla sicurezza hanno tentato di bloccare il soggetto, che è riuscito a darsi alla fuga a seguito di una lieve colluttazione. In questa fase concitata, l'uomo ha abbandonato sul terreno un trapano elettrico e un sacchetto di plastica contenente merendine e numerosi altri alimenti, probabilmente prelevati da uno dei distributori automatici presenti nell'ateneo.

Il bottino recuperato è stato consegnato alle forze dell'ordine, arrivate sul posto dopo pochi minuti, a cui sono state anche riportate tutte le informazioni riguardanti il fatto. Da successivi accertamenti è stato appurato che il distributore automatico danneggiato si trovava nell’edificio della facoltà di Ingegneria, al secondo piano.

I precedenti

Nei giorni scorsi, un trentaseienne è stato denunciato per il furto di attrezzature tecnologiche, utilizzate sia per la ricerca scientifica che per effettuare rilievi batimetrici in mare, per un valore complessivo di circa 60 mila euro. L'uomo è stato bloccato grazie all'intervento di una guardia giurata e di un portiere di una facoltà esperto in arti marziali.

La scorsa settimana erano stati registrati altri due furti all'interno della cittadella universitaria. Uno ai danni di un'impresa privata che sta effettuando alcuni lavori all'interno di viale delle Scienze e l'altro nel Museo dei motori che si trova nell'ex facoltà di Ingegneria.