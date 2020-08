Partinico, tenta un furto a meno di 24 ore dalla sua scarcerazione: arrestato

Prova a scassinare un distributore di sigarette a meno di 24 ore dalla sua scarcerazione. I carabinieri hanno arrestato la scorsa notte a Partinico un marocchino di 31 anni, I.L., e un tunisino di 25, S.A., per il reato di tentato furto. "I militari - si legge in una nota del Comando provinciale - hanno sorpreso i due mentre cercavano maldestramente di forzare un distributore di sigarette che si trova in corso dei Mille".

La dinamica del tentativo di furto ricostruita dai carabinieri è stata poi confermata grazie all’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona. Gli arrestati, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Appena ieri mattina il marocchino era stato scarcerato dopo un altro arresto per lo stesso reato.