Tentato furto in via Mariano Stabile, nel mirino un negozio di ceramiche

Hanno provato a forzare la porta d’ingresso per entrare e razziare indisturbati. Qualcosa però ha rovinato i loro piani e alla fine sono stati costretti a scappare a mani vuote. Nel mirino dei ladri è finito il negozio Ceraminica di via Mariano Stabile dove ieri pomeriggio sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale della Scientifica per eseguire i rilievi alla ricerca di impronte digitali.

"Non so cosa li abbiamo messi in fuga, se l’allarme - spiega la titolare, Adele Cosentino - o il passaggio di qualcuno, considerando che hanno lasciato un grosso pezzo di ferro conficcato nel telaio della porta utilizzato per forzare l’ingresso”. L’attività commerciale è dotata di videosorveglianza ma i ladri, per evitare ulteriori problemi, avevano girato la telecamera in maniera tale da non essere inquadrati.

I poliziotti hanno chiesto agli altri commercianti di poter visionare e acquisire le immagini riprese dai loro sistemi di sicurezza per cercare dettagli utili per le indagini. "Non ho idea di cosa volessero rubare perché sarebbe stato difficile - prosegue la negoziante - portare via degli oggetti in ceramica, forse puntavano alla cassa. E’ un momento difficile, anche a causa della pandemia, che sta generando una sorta di guerra tra poveri".

La notte del 26 gennaio un’altra attività della zona è stata “visitata” dai ladri, la gelateria Frisku che si trova nell’isola pedonale di via Emerico Amari. Secondo una prima ricostruzione due uomini a volto coperto e con i guanti avrebbero scassinato la porta dell’attività per entrare, forzare anche la cassa e scappare con un bottino che ammonta a poco più di un centinaio di euro.