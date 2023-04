Zona Malaspina, tentano furto in appartamento: tre arresti

Due donne e un giovane di 37, 33 e 18 anni senza fissa dimora sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo radiomobile con le accuse di tentato furto in abitazione e ricettazione.

Le due donne, notate da un condomino mentre erano intente a forzare la porta d’ingresso di un appartamento nel quartiere Malaspina, sono state bloccate dai militari, i quali intervenuti tempestivamente hanno posto fine a loro tentativo di fuga, individuando inoltre poco distante il giovane complice che, a bordo di un’autovettura, avrebbe atteso le due donne pronto a dileguarsi.

La perquisizione personale ed all’interno del veicolo ha consentito di rinvenire vari strumenti da scasso nonché la somma di oltre 900 euro insieme a numerose banconote di valuta cinese.

Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto disponendo la misura della custodia cautelare in carcere per le donne e l’obbligo di dimora nel comune di residenza per il diciottenne.

I tre, inoltre, sono stati trovati in possesso di svariati oggetti che, grazie alla solerte attività investigativa condotta dagli operanti, sono risultati essere la refurtiva di un precedente furto in abitazione avvenuto a Villabate e pertanto denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione.