Incursione notturna all’Orto Botanico, tentato furto alla caffetteria Talea

Tentato furto all’Orto Botanico. Un ladro è entrato due notti fa nella caffetteria "Talea" che si trova all’interno del giardino gestito dall’università di Palermo ma, per ragioni da accertare, è scappato prima ancora di poter portare via qualcosa. Ad accorgersene sono stati i titolari che hanno chiamato il 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. In attesa della denuncia, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo anche per verificare la presenza di telecamere. Il circuito di videosorveglianza però, per un problema tecnico temporaneo, non era in funzione.

"Ritengo si tratti di un balordo. A una prima occhiata - spiega a PalermoToday la titolare, Daniela Sclafani - sembra che non abbia rubato nulla. Sarà entrato scavalcando. Poi ha rotto il vetro della porta d’ingresso utilizzando una bacchetta in ferro che serve a sostenere le piante. Abbiamo trovato una stufetta elettrica, solitamente posizionata dietro al bancone, che era stata spostata e collegata. Hanno anche rotto una bottiglietta di succo di mirtillo, sembrava una scena un po’ splatter. Al di là del danno, dà molto fastidio questa violenza che siamo costretti a subire".

La stessa imprenditrice è anche la titolare della caffetteria Rosaelia, all’interno di Palazzo Sant’Elia, dove i ladri avevano colpito a settembre scorso. In quell’occasione ignoti, dopo aver spaccato una porta a vetri, sono entrati portando via bottiglie di alcolici e contanti. Un furto che ha causato un danno complessivo di oltre mille euro. Anche quella volta Sclafani non aveva nascosto il suo dispiacere per lo stato di abbandono generale che registrava nella zona di via Maqueda nonostante la presenza delle forze dell’ordine.