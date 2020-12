Tentata rapina all'Acquasanta, tabaccaio colpito in testa con il calcio di una pistola

Gli hanno puntato contro un’arma, l’hanno minacciato ma lui - un tabaccaio dell’Acquasanta - questa volta ha reagito ed è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. Tentata rapina nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13, in una rivendita di tabacchi in via Simone Gulì, a pochi passi dall’ingresso dei cantieri navali.

Secondo una prima ricostruzione due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nella tabaccheria. Il rivenditore, nonostante la pistola puntata addosso, si è opposto ed è stato aggredito con violenza. La reazione ha mandato in fumo il piano della coppia di banditi che è stata costretta a fuggire a bordo di uno scooter Honda Sh in direzione dell’Arenella.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e le volanti di polizia. Il tabaccaio, che ha riportato una profonda ferita, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia per accertamenti. Gli investigatori hanno ascoltato il suo racconto e acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza per avviare le indagini.

