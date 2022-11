Assalto notturno al Maracanà, in 5 tentano una rapina: figlio del titolare colpito col calcio di una pistola

Notte di violenza al Maracanà, dove nel corso di una tentata rapina un giovane è finito in ospedale colpito dal calcio di una pistola. Secondo una prima ricostruzione in quattro, tutti con il volto coperto, hanno fatto irruzione all'interno del noto locale di via Imperatore Federico, di fronte all'ingresso principale della Fiera. Uno di loro stringeva tra le mani un'arma, usata prima per minacciare i titolari e poi per ferirne uno. Il colpo è andato in fumo proprio per la reazione del ristoratore e dei figli, uno dei quali è finito in ospedale con una ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e della Squadra mobile che ora indaga sull'episodio.

Erano all'incirca le tre quando il commando di 5 persone è arrivato a bordo di un'auto davanti all'ingresso del ristorante. Uno sarebbe rimasto in macchina per garantire la fuga. Gli altri quattro invece, come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'attività, sono entrati chiarendo subito le loro intenzioni. Il primo a reagire sarebbe stato il titolare, Tommaso Martino (conosciuto da tutti come "Masetto"), mentre i figli - sentendo il parapiglia scoppiato in sala - sarebbero intervenuti pochi istanti dopo.

Durante la colluttazione, si vede ancora nei video, uno degli assalitori ha utilizzato l'arma - non è chiaro se fosse una pistola vera - per colpire con violenza uno dei figli, provocandogli una profonda ferita alla testa. Di fronte all'inaspettata reazione i quattro sono stati costretti a scappare, salendo a bordo dell'auto e facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 arrivati con due ambulanze, è intervenuto anche il personale della Scientifica per effettuare i rilievi.

Terminata la prima parte dell'attività investigativa, la polizia ha avviato le ricerche dei rapinatori rinvenendo poco dopo una macchina, risultata rubata, che potrebbe essere quella utilizzata dalla banda per l'assalto. Anche qui gli specialisti hanno eseguito gli accertamenti nella speranza di recuperare le impronte dei responsabili o altre tracce biologiche utili per le indagini. Al vaglio le immagini riprese da diversi impianti di videosorveglianza installati lungo le ipotetiche vie di fuga.