Minaccia impiegato con un coltello e tenta rapina in banca, arrestato palermitano

Un palermitano di 55 anni è stato arrestati dalla polizia a Messina perché accusato di una tentata rapina ai danni della banca Credem di piazza Cairoli. L'assalto ieri mattina quando l'uomo, armato di coltello e a volto scoperto, è entrato in banca e ha minacciato uno dei cassieri per farsi consegnare il denaro. Gli altri impiegati sono riusciti a far scattare l'allarme antirapina, permettendo ai poliziotti di bloccare l'uomo ancora all'interno della filiale. Il 55enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Messina Gazzi.