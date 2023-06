E’ entrato con il volto coperto da un casco, con la pistola in pugno, convinto di mettere a segno un colpo “mordi e fuggi” e portare via l’incasso. Non aveva però messo in conto la prontezza di riflessi e la freddezza delle dipendenti che hanno azionato l’antifurto nebbiogeno costringendo il rapinatore a scappare. L’assalto è avvenuto ieri pomeriggio nell’agenzia di scommesse Goldbet che si trova in via Vaccarini, all’angolo con via Sampolo. "La situazione - dice nel suo sfogo uno dei titolari dell’attività, Ivan Pirrone - è diventata invivibile. Ci auguriamo che sindaco, questore e chi di competenza facciano qualcosa. Non possiamo più lavorare con tranquillità".

Secondo quanto ricostruito grazie all’impianto di videosorveglianza, che ha ripreso tutte le fasi della tentata rapina, un giovane - che indossava un pantalone di tuta nero e una giacchetta gialla e nera - ha fatto irruzione nell’agenzia poco dopo le 15. Una volta varcato l’ingresso ha mostrato la pistola e urlato contro i dipendenti chiarendo subito le proprie intenzioni. I lavoratori, mantenendo una grande calma, non si sono scomposti e hanno azionato l’impianto antifurto che in pochi secondi ha riempito tutto il locale con del fumo bianco. “E’ venuta a mancare la visibilità e il rapinatore è stato costretto a scappare a gambe levate”.

Dopo l’accaduto l’imprenditore, originario di Camporeale, ha chiamato la polizia che ha inviato sul posto alcune pattuglie per constatare l’accaduto. “Abbiamo acquisito le immagini delle telecamere per consegnarle alle forze dell’ordine. Tra rapine e furti sta diventando complicato lavorare, anche perché questo è un fenomeno in continua evoluzione. Bisogna agire con la massima urgenza per mettere un freno”.

Negli ultimi mesi, come rileva l’imprenditore, ci sono stati numerosi episodi di furto con il cosiddetto metodo della spaccata. I ladri agiscono perlopiù di notte, dal centro storico alle zone periferiche, mandano in frantumi le vetrine ed entrano nei negozi. Tra le ultime attività colpite, limitandosi al mese di maggio, ci sono il ristorante Bioesserì di via La Farina, il Bar Rosanero di via XX Settembre, la boutique di lusso Louis Vuitton di via Libertà, i bar Wisser di via Tricomi e Villaermosa che si trova nell’omonima via, il negozio di abbigliamento Terranova di corso Calatafimi e una tabaccheria di via Giafar, a pochi passi da un commissariato di polizia.