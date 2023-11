"Pressioni per favorire una nomina", confermata la condanna per tentata concussione all'assessore Totò Orlando

Confermata in appello la condanna per tentata concussione a un anno e sei mesi - pena sospesa - nei confronti di Totò Orlando, attuale assessore comunale ai Lavori pubblici.

Orlando, all'epoca dei fatti presidente del Consiglio comunale, avrebbe fatto pressioni per favorire la nomina di Antonio Rera alla carica di responsabile dell'ufficio consulenza giuridico-amministrativa di Sala delle Lapidi. Un'operazione che non sarebbe andata a buon fine, visto che alla fine, nel 2015, venne nominato un altro candidato, Nicolò Giuffrida, ma che per la prima sezione della Corte d’appello sarebbe comunque un episodio di tentata concussione.

I fatti risalgono ormai a 8 anni fa quando, secondo la ricostruzione dell'accusa e in base alle risultanze dell'indagine della guardia di finanza, Orlando avrebbe organizzato diversi incontri ed inviato delle mail per cercare di convincere Serafino Di Peri e Dario Gristina, allora membri della commissione giudicatrice che doveva affidare l'incarico di "alta professionalità", a nominare Rera.

Quest'ultimo, assistito dall’avvocato Toto Cordaro, fu assolto dall’accusa di favoreggiamento con la formula della "ritrattazione", perché nel corso delle udienze aveva cambiato le originarie dichiarazioni favorevoli a Orlando. La concussione fu solo tentata, questo aveva escluso che scattasse la mannaia della legge Severino e la sospensione dell'esponente politico dalla carica.

Di Peri si era costituito parte civile, con l’assistenza degli avvocati Mauro Torti e Corrado Nicolaci: gli è stato confermato il risarcimento di 7 mila euro. Orlando era assistito dall’avvocato Roberto Mangano, che adesso valuterà il ricorso in Cassazione.

Le reazioni

Ramon La Torre e Frank Ferlisi, segretario cittadino e provinciale di Rifondazione comunista: “Credo che sia arrivato il momento che Totò Orlando smetta di fare l’assessore: ne chiediamo formalmente le dimissioni. La città di Palermo non può permettersi di continuare ad avere un assessore condannato ad un anno mezzo per tentata concussione. Politicamente e moralmente Orlando ha fatto l’assessore abusivamente, visto che era già condannato quando il sindaco Lagalla ha scelto di nominarlo. Sarebbe imbarazzante per la credibilità delle istituzioni pubbliche se continuasse a fare l’assessore, cosi come è stato imbarazzante, in questi anni, il silenzio delle forze politiche e dei consiglieri comunali che, con la sola eccezione del gruppo di Sinistra Comune".