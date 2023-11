Giovane beccato dai carabinieri con chiavi "modificate" e grimaldelli per rubare un'auto: denunciato

Si aggirava di notte in via Bruna Boldrini, nella zona dell'ex manicomio di via La Loggia, guardando all'interno delle auto posteggiate, probabilmente per rubarne una. I carabinieri del nucleo Radiomobile però lo hanno fermato in tempo: per un 22enne originario del Bangladesh è scattata così una denuncia per possesso di grimaldelli e ricettazione.

Il giovane, con precedenti penali per furti e ricettazione, è stato infatti trovato in possesso di grimaldelli e chiavi "modificate". Addosso aveva anche dei documenti rubati. L'allarme è scattato intorno alle 2 di notte quando un cittadino residente in zona ha chiamato il 112 dopo aver notato il bengalese in atteggiamenti sospetti.

Nella zona, da mesi, si sono verificati diversi furti d'auto segnalati alle forze dell'ordine. Ad oggi però non sono stati individuati i responsabili.