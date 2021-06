Rotonda via Leonardo da Vinci, ragazzo tenta suicidio dal ponte: passante lo salva

Stava transitando in sella alla sua moto nella rotonda di via Leonardo da Vinci quando improvvisamente ha notato un ragazzo fermo sul cavalcavia che si era sporto dal guardrail e si stava per gettare nel vuoto. Così non ci ha pensato un attimo e ha sventato il suicidio del giovane. E' risultato decisivo l'intervento di un passante che ieri sera ha acciuffato in extremis un ragazzo palermitano che stava compiendo l'estremo gesto.

"Quando sono arrivato - ha raccontato il protagonista del salvataggio, un 28enne, a PalermoToday - ho notato un uomo a bordo di un'auto, anche lui sopraggiunto in quel momento, che cercava di convincere il giovane a non gettarsi. Lui era a cavalcioni sul ponte e diceva che voleva farla finita. Approfittando di un momento di distrazione l'ho afferrato e tratto in salvo. Mentre lo tenevo fermo, disteso per terra, sono arrivate le volanti della polizia. Il ragazzo è stato poi portato in ospedale per le cure del caso".