Rotonda via Leonardo da Vinci, ragazza tenta suicidio dal ponte: salvata dai carabinieri

Stavano transitando nella rotonda di via Leonardo da Vinci quando improvvisamente hanno notato una scena inequivocabile: una ragazza, ferma sul cavalcavia, che si era sporta dal guardrail e si stava per gettare nel vuoto. Intervento salvavita da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, che ieri pomeriggio, hanno acciuffato in extremis una 25enne palermitana che stava compiendo l'estremo gesto.

"I militari - raccontano dal comando dell'Arma - hanno raggiunto subito la giovane e parlandole si sono accorti che era in evidente stato di alterazione psicofisica e minacciava atti autolesionistici. Per evitare il peggio l’hanno afferrata prontamente e tratta in salvo. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia per le cure del caso".