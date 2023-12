Donna si dà fuoco sul Monte Pellegrino: è in gravi condizioni

Una donna di 53 anni è in gravissime condizioni dopo avere tentato il suicidio dandosi fuoco. E' successo ieri intorno alle 13 in una zona impervia sul Monte Pellegrino, non lontano dal belvedere. La donna si sarebbe cosparsa di benzina per poi darsi fuoco. A fare scattare i soccorsi del 118 è stata una guida che ha notato il corpo della donna a terra. I soccorritori - una volta intervenuti sul posto -hanno quindi chiesto aiuto alla polizia essendo quel punto assai impervio. Sono arrivati due equipaggi dell'upg (ufficio prevenzione generale) e la 53enne è stata caricata su un'ambulanza.

La donna è stata trasportata inizialmente all'ospedale di Villa Sofia, dove è stata intubata. Quindi il trasferimento al Policlinico, nel reparto di Rianimazione. Ha ustioni dall'80 al 90% della superficie corporea. Sconosciute le ragioni che avrebbero portato la donna a compiere questo gesto. Nel luogo dell'accaduto è stata trovata una tanica di benzina.