Ladies Open, il sogno di una tennista si schianta contro il virus: è positiva

Positiva una delle partecipanti del Ladies Open. E’ finito ancora prima di iniziare il sogno di una delle tenniste iscritte alla trentunesima edizione del torneo presentato ieri al Country Club. Massimo riserbo per ora sull’identità della sportiva risultata contagiata dal Covid-19. La notizia è arrivata oggi al termine delle procedure che, nel rispetto del protocollo, prevedono prima l’esecuzione del test sierologico e poi del tampone rinofaringeo.

La giocatrice asintomatica, che aveva effettuato gli esami previsti al suo arrivo in città presso l’ambulatorio mobile adiacente l’albergo che ospita le tenniste, è stata trasferita in una struttura del Servizio sanitario nazionale adibita ai pazienti asintomatici. Per oggi erano previste le qualificazioni, mentre la data d'inizio per le gare del tabellone principale è il 3 agosto.

"L’efficacia dei protocolli e dei relativi controlli - ha spiegato il professore Antonio Cascio, ordinario di Malattie Infettive dell’Unipa e consulente per il torneo di tennis - ci ha permesso di intercettare un caso positivo tra le giocatrici arrivate a Palermo. La stessa giocatrice, in attesa dell’esito degli esami, era sempre rimasta nella propria stanza d’albergo".

La scorsa settimana Simona Halep, tennista romena di 28 anni e numero 2 nel ranking mondiale, aveva già rinunciato alla gara proprio a causa delle restrizioni antivirus. La "Wild card", hanno spiegato gli organizzatori, è stata data a Sara Errani, che ha vinto le edizioni del 2008 e del 2012, e ad Elisabetta Cocciaretto, che lo scorso anno centrò a Palermo la prima qualificazione in un Torneo Wta.