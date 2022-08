Tendopoli in spiaggia, l'appello: "Più controlli all'Arenella e a Vergine Maria in vista di Ferragosto"

Dopo il blitz della settimana scorsa delle forze dell'ordine all'Arenella che ha fatto sbaraccare la tendopoli in spiaggia, il consigliere comunale di Forza Italia, Leopoldo Piampiano, ha inviato oggi una nota al sindaco, all'assessore alla riqualificazione costiera, al Comando della polizia municipale ed alla Capitaneria di porto, con la quale chiede "dei controlli più incisivi per scongiurare il ripetersi dell’annoso ed increscioso fenomeno del campeggio abusivo che si verifica, a ridosso del ferragosto, nelle spiagge di Arenella e Vergine Maria".

"Auspico - afferma Piampiano - che gli organi competenti al controllo sul corretto utilizzo del demanio marittimo, in sinergia con le altre forze dell’ordine, riescano a porre in essere una concreta ed efficace azione di contrasto alla presenza massiccia di campeggiatori abusivi che creano gravi disagi di natura igienico sanitaria e in alcuni casi anche di ordine pubblico, agli utenti delle spiagge ed agli abitanti delle borgate marinare in questione".