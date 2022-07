Tendopoli sulla spiaggia in via Messina Marine, è protesta: "A Mondello non succede"

Tendopoli e campeggi abusivi lungo la spiaggia della costa sud palermitana. Uno scenario che si ripresenta a ogni estate sul lungomare di via Messina Marine e che ha destato l'attenzione del presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico. "Si devono intensificare i controlli - commenta Federico -. Non è tollerabile che chiunque possa montare e smontare le tende a proprio piacimento e organizzare delle scampagnate lasciando bottiglie di vetro e sporcizia in spiaggia a discapito dei residenti".

"E' altresì impensabile - continua Federico - pensare di poter parcheggiare in spiaggia accanto agli ombrelloni. La nostra costa è considerata di Serie B, un po' come tutta la borgata, ma non può essere esonerata dalle regole della buona civiltà. Probabilmente - continua Federico - in altre zone balneari della città, come per esempio Mondello, certi episodi disdicevoli non avverrebbero mai".