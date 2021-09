Santa Rosalia porta la pioggia battente: strade allagate e disagi anche in via Libertà

Viale Regione si è trasformato in un fiume. Automobilisti "sott'acqua" anche in corso Calatafimi. Un albero è caduto sulla carreggiata della statale 188 a Corleone. Il temporale era atteso ed è arrivato: il dipartimento regionale della Protezione civile aveva diffuso un'allerta meteo gialla

La pioggia battente nel giorno di Santa Rosalia era prevista ed è arrivata puntuale. Ha svegliato i palermitani e allagato anche via Libertà, all'altezza del Giardino Inglese. Gli automobilisti segnalano disagi in viale Regione (guarda video in basso) e in corso Calatafimi (guarda foto in allegato) dove la strada si è trasformata in un fiume.

Su tutta la Sicilia, il dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso per tutta la giornata di oggi un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico di colore giallo. Previsti temporali anche nelle prossime ore.

Traffico temporaneamente bloccato sulla statale a Corleone

Su un tratto della strada statale 188 Dir/C il traffico è stato temporaneamente bloccato a causa di un albero caduto sul piano viabile all’altezza del chilometro 22, a Corleone. Sul posto è intervenuto il personale Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire la rimozione dell’arbusto e la riapertura della strada che è avvenuta qualche minuto prima delle 9.