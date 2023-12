Tempi di rilascio dei passaporti, Palermo peggiora ma è tra le città più veloci d'Italia

Ottenere o rinnovare un passaporto a Palermo? I tempi non sono celerissimi ma decisamente migliori rispetto a quelli di altri capoluoghi italiani. E' quanto emerge da un'indagine di Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, condotta su 17 città e che dimostra come "la situazione è peggiorata rispetto a un anno fa".

Palermo tra le città più veloci per il passaporto

Altroconsumo nella giornata del 14 novembre scorso ha provato a prenotare un appuntamento per il rilascio del passaporto sulla piattaforma della polizia che fornisce le disponibilità presso i commissariati presenti all’interno della provincia. A Palermo il primo appuntamento disponibile era per il 5 dicembre 2023, ovvero dopo 21 giorni. Il capoluogo siciliano è risultato tra i più veloci d'Italia. Meglio soltanto Perugia e Roma dove l'attesa per l'appuntamento era di solo un giorno e Pescara (2 giorni). Rispetto all'anno scorso, però, Palermo fa registrare un lieve peggioramento visto che alla precedente rivelazione l'attesa era di 14 giorni.

Le città peggiori

In ben 6 città su 17 non è stato nemmeno possibile prenotare l’appuntamento: Bologna, Genova, Milano, Pordenone, Potenza e Torino. Dieci mesi di attesa a Venezia, quasi otto a Bolzano, sette a Cagliari solo per avere l’appuntamento in questura per fare o rinnovare il passaporto.

Il passaporto italiano tra i più cari d'Europa

"Il cittadino - spiegano da Altroconsumo - ha il diritto di ottenere il passaporto in tempi ragionevoli per potersi muovere liberamente anche al di fuori dell’Unione europea dove serve solo la carta di identità. Le nostre inchieste mostrano quanto sia difficile ottenere il passaporto in tempi ragionevoli". E ancora: "Non solo l’attesa è lunga, ma il passaporto italiano è tra i più cari d’Europa. Infatti, in Italia fare o rinnovare il passaporto costa 116 euro, molto di più che in altri Paesi europei a parità di validità (10 anni). Ad esempio, in Spagna costa 30 euro e in Germania 60 euro. E il Belpaese non fa sconti nemmeno ai minori anche se il passaporto dura meno".

La campagna di Altroconsumo

Altroconsumo chiede dunque alle istituzioni "una serie di interventi che permettano di far fronte alla situazione nel breve e nel lungo periodo per tempi più rapidi e costi più bassi per il rilascio e il rinnovo del passaporto". A questo proposito, l'organizzazione di consumatori ha lanciato una petizione.