Telethon chiama, il Comune risponde: raccolta fondi per la ricerca nei Centri d'informazioni turistiche

I Cit (i centri di informazioni turistiche) diventano punti per la raccolta del fondi destinati alla ricerca e alla cura delle malattie rare. Lo rende noto l'assessore al Turismo, allo Sport e Politiche giovanili, Sabrina Figuccia, annunciando che il Comune ha "aderito con entusiasmo" alla richiesta della fondazione Telethon, che in più di 30 anni ha investito oltre 660 milioni di euro per sostenere il lavoro di quasi 3 mila ricercatori su tutto il territorio italiano.

"Oltre a dare informazioni ed assistenza ai turisti in visita nella nostra città - spiega l'assessore - i Cit diventano i punti di raccolta per tutti coloro, palermitani e visitatori, che vorranno dare il proprio contributo ad una campagna che, dopo essere nata negli Stati Uniti grazie all’impegno di attori come Jerry Lewis, in Italia ha sempre visto la massiccia partecipazione di milioni di sostenitori, grazie anche alle maratone televisive". Il progetto è stato curato da Mirella Gugliotta, con la supervisione del funzionario comunale Giuseppe Rizzo.