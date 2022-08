Mafia, il Telegraph: "La città di Scutari è la Palermo albanese per la presenza di cosche"

"Scutari, una città con alti tassi di disoccupazione, è stata descritta come la Palermo dell'Albania per via della sua reputazione di luogo base di cosche. Un albanese di Scutari che lavorava come 'giardiniere' in una piantagione di cannabis nel Regno Unito è stato assassinato all'inizio di questo mese". E' quanto si legge in un articolo del quotidiano britannico The Telegraph, pubblicato lo scorso 23 agosto, in cui si analizza la rotta clandestina dei migranti dal Paese balcanico verso la Gran Bretagna.

La mafia a Scutari

Scutari è da tempo ritenuto uno dei centri principali della mafia albanese. In un articolo di Antimafia Duemila, pubblicato nel 2019, Vincenzo Musacchio, criminologo, giurista e tra i più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali, scrive: "A Scutari si ritiene che ci siano almeno quattro grandi cosche mafiose che sono coinvolte anche loro in varie attività criminali. Queste quattro famiglie sono principalmente coinvolte nel traffico di stupefacenti, armi, organi ed esseri umani. Gli studiosi delle mafie albanesi ritengono che Shkodra (il nome della città in albanese, ndr) possa diventare il principale centro per la coltivazione di cannabis e che questo potrebbe portare questi gruppi criminali ad un ulteriore rafforzamento di queste organizzazioni criminali portandole ad una posizione di preminenza rispetto agli altri gruppi criminali operanti nella regione".