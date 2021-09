Guidano in autostrada col telefonino in mano, raffica di multe

Si è conclusa la campagna di sicurezza stradale "Safety days" che si è svolta dal 16 al 22 settembre, l'iniziativa promossa da Roadpol, network europeo delle polizia stradale. Obiettivo: ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al piano d’azione europeo 2021-2030.

Il compartimento polizia stradale per la Sicilia Occidentale ha predisposto, nel periodo in questione mirati servizi nelle arterie autostradali ed extraurbane delle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta. Nell'ambito di questi servizi sono stati 1.267 i veicoli controllati, 668 le contravvenzioni elevate, di cui 49 per l'uso di telefoni cellulari durante la guida e 127 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta minori, quest'ultime tra le principali cause di incidente.

"L'iniziativa - hanno spiegato dalla polizia stradale - si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche. L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione".