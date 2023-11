"Aiutiamo i fragili con la nostra voce": il Telefono Amico seleziona nuovi volontari a Palermo

L'importante è ascoltare e aprire il proprio cuore, con umiltà e anche con un pizzico di coraggio. Quel coraggio necessario per trovare le parole giuste per confortare chi chiama in cerca di aiuto, di un conforto o di sostegno. Il Telefono Amico Italia, sezione di Palermo, apre le porte a una selezione di volontari per gestire il servizio, che garantisce l'anonimato, attivo dalle 10 alle 24 per 365 giorni all’anno tramite il numero 02.23272327. "Una missione, piuttosto che un impegno. E non c’è forse nulla di più bello - si legge in una nota - che mettersi a disposizione del prossimo. Di chi ha bisogno di una voce vicina, di un supporto anche se a distanza".

I volontari attivi in tutta la regione Sicilia - tra l’altro tutti residenti a Palermo - sono ancora troppo pochi rispetto alle numerose telefonate che giungono quotidianamente al numero nazionale di soccorso: soltanto 30 persone delle 400 in tutta Italia. È per questo che dal centro di Palermo parte la richiesta per individuare nuove "voci". "Formarsi come volontario - spiegano dal centro - significa affrontare un percorso di crescita personale. E’ per questo che per vivere positivamente il servizio di volontariato è importante una forte motivazione individuale, nonché una buona capacità di mettersi in discussione. Al volontario che si prepara a diventare operatore telefonico sono richieste delle attitudini che possono essere affinate con il tempo, tra queste la propensione all'ascolto, la capacità di relazione, la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse comunicative".

La presentazione del corso gratuito è in programma martedì 7 novembre alle ore 17,30 nella sede del centro, in via Comandante Simone Gulì, 90 a Palermo, nei pressi del cantiere navale. La selezione dei candidati ammessi avverrà successivamente attraverso un colloquio individuale. Per maggiori informazioni, inviare una mail a palermo@telefonoamico.it o visitare il sito del Telefono Amico. Durante il pomeriggio verranno anche presentati i dati delle chiamate ricevute nei primi sei mesi dello scorso anno.