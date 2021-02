Corsi di recitazione e canto per disabili, nasce l'associazione culturale Archè Lab

Nasce Archè Lab, un’ associazione culturale fortemente voluta pensata e ideata da Tiziana Martilotti, Giuseppe Giambrone e Daniele Restivo, supportata dalla collaborazione di Daniela Fragalà e Serena Beninati in qualità di assistenti, sostenuta dalla possibilità di realizzare spettacoli in sedi operative come il Teatro Jolly, incoraggiata dai genitori di ragazzi diversabili, cui principalmente si rivolge l’attività primaria dell’associazione, ovvero il corso di recitazione e canto.

Lo scopo è quello di sostenere e diffondere la ricerca dell’arte in tutte le sue forme con particolare riguardo verso le discipline della recitazione, del canto e della storia dell’arte del teatro e della musica, un percorso di accompagnamento alla scrittura di un testo teatrale o di una canzone incentrato sulla realizzazione delle proprie idee e la voglia di promuovere tutte quelle attività di utilità sociale, di aggregazione e manifestazioni di carattere ricreativo ed anche educativo. Una volontà congiunta di impegno e dedizione che porta al progetto finale ovvero alla realizzazione di spettacoli in teatro e di spettacoli itineranti, che metta in risalto le capacità di tutti quei ragazzi che vogliano mettersi in gioco, che non smettono mai di sognare e che abbiano la pazienza di persistere al di là del loro handicap.

A seguirli, ad incoraggiarli nella loro tenacia e ad affinare il loro talento ci saranno Tiziana Martilotti e Giuseppe Giambrone per la recitazione e Daniele Restivo per il canto. "Certi - dicono - che col tempo, con piccoli passi alla volta, con vari tentativi, ma ripetuti riusciremo a completare un compito dettato dai nostri cuori".

