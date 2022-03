Stipendi dei lavoratori del Teatro Massimo a rischio, Schillaci (M5s): “Vanno salvaguardati anche in caso di tagli”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Salvaguardare in ogni caso gli stipendi del personale del Teatro Massimo di Palermo: questo dev’essere l’imperativo, anche se si dovessero apportare dei tagli al bilancio della Fondazione”. Lo chiede la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci, che esterna “preoccupazione per la situazione di grave emergenza finanziaria della Fondazione Teatro Massimo, in un momento storico in cui l’ente è già stato messo a dura prova dalla pandemia, che ha penalizzato il mondo dello spettacolo. Ora c’è a rischio – spiega la deputata 5 Stelle – la programmazione della stagione, i lavoratori e la vita stessa del teatro, perché potrebbero essere rivisti i contributi 2021 e 2022 concessi dal Comune di Palermo, sui quali si fonda il bilancio dell’ente. L’erogazione delle somme destinate al teatro è adesso subordinata al rispetto del piano di riequilibrio che il Comune ha definito con lo Stato e questo espone a incertezze”. Sulla vicenda, la deputata Schillaci ha chiesto di sentire urgentemente all’Ars l’assessore regionale del Turismo, sport e spettacolo Manlio Messina, insieme al dirigente del dipartimento, Di Fatta, al sindaco Orlando, al sovrintendente del Teatro Massimo, Betta e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.