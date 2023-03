Lancia bottiglie contro i clienti di un bar di fronte al Massimo: arrestato

Lancia bottiglie contro i clienti di un bar, di fronte al Teatro Massimo, e viene arrestato. L'episodio è avvenuto nel weekend. Al culmine di alcuni minuti di tensione la polizia ha bloccato un palermitano che aveva dato in escandescenze: è finito in manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

"L’uomo, conosciuto dal titolare del bar per aggirarsi spesso in zona e chiedere monete - dicono dalla questura - anche in questa occasione aveva proseguito sulla falsariga delle sue abituali richieste, stavolta indirizzate in modo sempre più insistente nei confronti dei clienti di un bar di piazza Verdi. L’ostinazione ha reso la richiesta fastidiosa e molesta nei confronti dei clienti tanto da consigliare al titolare del bar di intervenire per allontanare il palermitano. Da qui è partita una lunga serie di offese. Poi l'uomo, subito dopo aver brandito una scatola di latta all’indirizzo dei presenti è giunto alle vie di fatto: si è procurato numerose bottiglie di vetro, prendendole dai cestini della zona e le ha lanciate sul bancone del bar, generando la fuga dei tanti presenti".

Una pattuglia di poliziotti, in servizio di presidio del territorio nella zona di piazza Verdi, è stata attirata dal clamore degli eventi ed è intervenuta, dovendo a sua volta vincere la resistenza dell’uomo. Solo con l’aiuto di una seconda pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso Pubblico, il palermitano è stato ridotto a più miti propositi e tratto in arresto. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, avendo provocato diversi danni al bar, stimati in circa tremila euro. L’arresto è stato convalidato dal giudice.