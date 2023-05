Teatro Massimo illuminato di rosso per la giornata mondiale della Sclerosi multipla

Il Teatro Massimo si è illuminato di rosso, ieri sera, in occasione della giornata mondiale della Sclerosi multipla. "Un gruppo di volontari, alcuni dei quali dell'Associazione italiana sclerosi multipla, ha presidiato la piazza antistante al Teatro per condividere con i passanti le loro attività e spiegare il significato di quelle luci inusuali - dichiara il consigliere della Dc, Viviana Raja -. Un ringraziamento particolare al sovrintendente, il maestro Marco Betta, e all’assessore Giuliano Forzinetti, per la loro disponibilità. Oggi, accolti dal direttore della Fondazione Teatro Massimo, Nino Sampognaro, insieme ai volontari e alle persone affette da sclerosi multipla, abbiamo effettuato una visita guidata all'interno del Teatro, che si pregia di essere una struttura accessibile ai disabili, motivo per il quale è molto apprezzata".